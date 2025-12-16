Giuntoli alla Fiorentina? Nazione: “Verrebbe solo a questa condizione”

Viola News
La condizione posta da Giuntoli per accettare la Fiorentina
Cristiano Giuntoli alla Fiorentina? La Nazione ha sottolineato la condizione necessaria per far si che l'ex Juventus accetti il club di Rocco Commisso:

Detto di Galloppa (della Primavera) i riflettori si sono poi accesi sulla figura del nuovo dirigente. E il nome di Giuntoli sembra non essere stato pronunciato a caso nella stanze del Viola Park. A che livello? Di sicuro, Giuntoli è un manager che prima di aprire alla Fiorentina vuole e pretenderà un contatto diretto con Commisso.

