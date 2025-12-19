Viola News
VN – Fiorentina guarda in casa Brighton. Ma non è l’unica italiana su Coppola

Sondaggi della Fiorentina per Diego Coppola
Nicolò Schira

Negli ultimi giorni era uscito il nome di Diego Coppola, difensore centrale passato in estate dal Verona al Brighton per 11 milioni. Poco utilizzato dal tecnico Hurzeler, appena tre presenze, il giocatore è finito nel mirino di diverse squadre in Serie A.

Tra queste, come emerge dalla nostra redazione, ci sono stati i sondaggi di Fiorentina, Bologna, Torino e Atalanta. Può diventare un'opportunità.

