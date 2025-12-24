Gazzetta: “La fascia a De Gea da più sicurezza. Addio Ranieri? Ecco cosa risulta”

La Gazzetta dello Sport su Luca Ranieri

Redazione VN 24 dicembre 2025 (modifica il 24 dicembre 2025 | 08:28)

Paolo Vanoli ha cambiato capitano e ha scelto David De Gea al posto di Luca Ranieri. Una decisione dello stesso allenatore arrivata dopo la trasferta di Conference League a Losanna. La fascia al braccio del portiere spagnolo, al di sopra di tutto e tutti per esperienza e carriera, è una scelta razionale in un momento in cui niente può essere lasciato al caso e serve grande tranquillità.

Lo stesso Ranieri ha capito la situazione e sa perfettamente che a più riprese dall'inizio della stagione il suo ruolo era sempre stato oggetto di dibattito. E così ha fatto un passo indietro e la dimostrazione sta nel dal fatto che abbia accettato il ruolo di vice capitano contro l'Udinese.

Non ci saranno altre rivoluzioni e la fascia resterà a De Gea anche per le prossime partite. Intanto Ranieri sabato a Parma sarà squalificato, ma rientrerà da titolare con la Cremonese, dopo aver scontato la giornata di stop, e pronto a rimanere in viola anche per il futuro, senza comparire per ora nella lista dei partenti di gennaio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.