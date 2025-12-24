CorFio: “Intreccio Boga-Richardson. Nessuna barricata per tenere Gudmundsson”

Il Corriere Fiorentino sul mercato viola

Redazione VN 24 dicembre 2025 (modifica il 24 dicembre 2025 | 08:16)

La Commissione Indipendente che vigila sui conti della Serie A non ha imposto alcun vincolo alla Fiorentina per il mercato di gennaio: nessun blocco e nessun obbligo di saldo zero. Nonostante ciò, il club si autoimporrà una gestione prudente, spendendo soltanto quanto riuscirà a incassare. Paratici e Goretti avranno quindi margine operativo, ma ogni acquisto sarà legato a una cessione, nell’ottica di una mini-rivoluzione da quattro o cinque innesti.

Proprio per questo sono previste alcune partenze importanti. Dzeko è il principale indiziato, mentre non verranno fatte barricate in caso di richiesta di cessione da parte di Gudmundsson, anche se i movimenti della Roma sul mercato potrebbero ridurre i rischi. Sicura invece l’uscita di Richardson, che ha espresso apertamente il desiderio di lasciare Firenze dopo una stagione di scarso impiego, indicando il Nizza come destinazione preferita. In uscita anche Pablo Marì, con possibili sorprese come Ranieri, mentre gli unici davvero intoccabili restano De Gea e Kean.

Sul fronte degli acquisti, l’obiettivo è rinforzare la squadra con un difensore, un centrocampista e almeno due esterni offensivi. Non è escluso un tentativo per Dragusin dal Tottenham, così come un’operazione più ampia con il Nizza che possa coinvolgere anche Boga, un intreccio con Richardson. Per ora sono ipotesi, ma è chiaro che Paratici e Goretti intendono seguire una linea di mercato diversa rispetto al passato, più mirata e strutturata. Lo scrive il Corriere Fiorentino.