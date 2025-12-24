Amir Richardsonha chiesto ufficialmente la cessione, spiegando a L’Equipe la sua volontà di lasciare Firenze già in inverno dopo una stagione di scarso impiego. Il centrocampista classe 2002 ha sottolineato come Pioli contasse su di lui solo a parole, senza però trovargli spazio in campo. Il Nizza, club della sua città natale, è la destinazione preferita e resta in forte pressing, con l’ipotesi di un prestito con opzione. Da monitorare anche Siviglia e Hellas Verona, già interessate in passato, ma meno gradite al giocatore.
Corriere dello Sport
Non solo Richardson, anche Martinelli potrebbe partire. CorSport: “Il motivo”
Diversa la situazione di Moise Kean, considerato incedibile dalla Fiorentina e punto fermo del progetto tecnico. Non rientra invece in questa categoria Edin Dzeko, per il quale il club sta cercando una sistemazione, anche alla luce dell’ingaggio elevato. I suoi agenti guarderanno soprattutto al mercato estero, dove potrebbero esserci club in grado di sostenere il costo del contratto.
Attenzione anche al dossier Albert Gudmundsson: il suo futuro verrà valutato entro metà gennaio, analizzando rendimento e atteggiamento, prima di prendere una decisione definitiva. In uscita potrebbe esserci anche Tommaso Martinelli, desideroso di trovare maggiore continuità altrove. Il lavoro di Paratici, tra conferme e cessioni, si preannuncia quindi intenso e delicato. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA