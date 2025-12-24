Non solo Richardson, anche Martinelli potrebbe partire. CorSport: “Il motivo”

Amir Richardsonha chiesto ufficialmente la cessione, spiegando a L’Equipe la sua volontà di lasciare Firenze già in inverno dopo una stagione di scarso impiego. Il centrocampista classe 2002 ha sottolineato come Pioli contasse su di lui solo a parole, senza però trovargli spazio in campo. Il Nizza, club della sua città natale, è la destinazione preferita e resta in forte pressing, con l’ipotesi di un prestito con opzione. Da monitorare anche Siviglia e Hellas Verona, già interessate in passato, ma meno gradite al giocatore.