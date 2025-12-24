Passaggi, regia, feeling con Kean, CorFio: “Fagioli, qualcosa è cambiato”

La rinascita di Nicolò Fagioli

Redazione VN 24 dicembre - 07:38

Nicolò Fagioli è stato il primo a fare autocritica dopo la buona prova contro il Verona, definendola la sua prima vera prestazione di livello stagionale e indicando la necessità di trasformarla in uno standard. Un’ammissione che fotografava mesi difficili, segnati da rendimento discontinuo e lontani dalle buone prestazioni dello scorso campionato, culminate con il gol decisivo contro l’Udinese per la qualificazione europea.

Dal 14 dicembre, però, qualcosa sembra essere cambiato. Nelle ultime due gare di Serie A Fagioli ha mostrato una crescita evidente per personalità, qualità e continuità. Contro l’Udinese è stato protagonista con due assist e numeri nettamente migliori rispetto al passato: 58 tocchi, 50 passaggi riusciti su 54 e 18 giocate nella trequarti avversaria. La superiorità numerica ha inciso, ma il segnale era già arrivato con il Verona, partita in cui aveva fatto registrare 101 tocchi, record stagionale.

Le statistiche confermano una vera evoluzione del suo ruolo. Fagioli è diventato più presente nell’ultimo terzo di campo, valorizzando il gioco verticale: nelle ultime due partite ha prodotto 1,6 xA, il doppio di quanto fatto nelle prime 11 gare di campionato. Da regista basso e spesso prudente si sta trasformando in un costruttore di gioco avanzato, come dimostrano i passaggi chiave e l’alto numero di tocchi offensivi. La sfida con il Parma rappresenterà un banco di prova importante per consolidare questo nuovo standard e chiudere al meglio l’anno solare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.