FOTO – Il 4-1-4 della Fiorentina, Gazzetta: “Parisi come Bove con Palladino”

Paolo Vanoli contro l'Udinese ha effettuato l'attesa rivoluzione tattica, pensata da tempo e alla fine messa in pratica domenica scorsa al Franchi. L'assetto è diventato un 4-1-4-1 dinamico in cui spicca il passaggio alla difesa a quattro, ma nel nuovo volto viola c'è anche l'idea di Fabiano Parisi, schierato alto a destra.
Una vera intuizione, paragonabile a quella della passata stagione quando Raffaele Palladino si inventò Edoardo Bove a sinistra a fare da collegamento fra centrocampo e attacco. Una scelta apprezzata quella di Vanoli non solo perché l'ex Empoli alla fine è risultato pure il migliore in campo ma anche perché questa mossa, cosi come il nuovo assetto, ha dato la netta sensazione che il tecnico abbia in mano la situazione con dei segnali di crescita che lasciano speranze di risolvere la crisi.
Sabato contro il Parma la formazione sarà sulla falsariga dell'ultima uscita anche se sarà necessario sostituire Luca Ranieri squalificato, dando spazio forse a Nicolò Fortini. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
