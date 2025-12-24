E dopo Sassuolo, Parma: maxi esodo dei tifosi della Fiorentina al Tardini

Dopo quello del Mapei, il popolo viola si prepara a un altro mini-esodo in Emilia, con la speranza che il finale sia diverso. Per la gara in programma sabato alle 12.30 allo stadio Tardini di Parma ci saranno almeno 2.800 tifosi nel settore ospiti (3.500 i biglietti messi a disposizione per la Fiorentina). Nonostante le dure contestazioni dell'ultimo periodo la tifoseria ci crede e sarà vicina alla Fiorentina anche nell'ultima gara del 2025. Lo scrive il Corriere dello Sport.