Fabiano Parisi sta stupendo tutti. Infatti, il terzino della Fiorentina si è preso il posto da titolare con una serie di prestazioni davvero interessanti. L'apice la vittoria contro l'Udinese, dove l'ex Empoli è stato il migliore in campo.La Gazzetta dello Sport sottolinea però l'interesse da parte della Lazio, ora con il mercato sbloccato, per quello che è da sempre un pupillo di Maurizio Sarri:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina, occhio. Gazzetta: “Un club di A è interessato a Fabiano Parisi”
Gazzetta dello Sport
Fiorentina, occhio. Gazzetta: “Un club di A è interessato a Fabiano Parisi”
Parisi piace a un club di A
Mentre in difesa, se parte Tavares (lo vuole l'Al-Ittihad) arriva uno tra Martin (Genoa) e Parisi (Fiorentina). Infine; per il ruolo di vice-Provedel, in pole c'è il genoano Leali se Mandas va via (Juve o Genoa).
© RIPRODUZIONE RISERVATA