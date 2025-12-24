Vanoli non dà tregua, Nazione: “A Parma ancora con la difesa a 4”

Ancora con la difesa a 4

Redazione VN 24 dicembre 2025 (modifica il 24 dicembre 2025 | 07:12)

La Fiorentina ha avuto solo una giornata di riposo prima di tornare subito al lavoro anche alla vigilia, a Natale e a Santo Stefano, quando la squadra partirà per il ritiro di Parma. Nonostante la larga vittoria sull’Udinese, la situazione resta critica: i viola sono ancora ultimi in classifica e le prime quindici giornate disastrose pesano più del successo appena ottenuto. Le feste diventano quindi un periodo di preparazione intensa in vista di una gara da vincere a ogni costo.

Vanoli dovrà fare i conti con diverse assenze e dubbi di formazione. Pablo Marí è out per infortunio, Ranieri è squalificato, mentre le condizioni di Gosens e Fazzini saranno valutate giorno per giorno. In difesa sono certi del posto Dodo, Comuzzo e Pongracic; a sinistra il ballottaggio è tra Viti e Fortini, con il primo favorito per un assetto più prudente e simile a quello garantito da Ranieri. Le scelte definitive arriveranno nei prossimi allenamenti.

Per il resto dovrebbe essere confermata la formazione vista contro l’Udinese, con qualche cautela legata a Mandragora, comunque vicino al rientro. A centrocampo con lui ci saranno Fagioli, ormai intoccabile, e uno tra Ndour e Sohm, con l’azzurrino in vantaggio. Davanti fiducia a Gudmundsson, Kean e Parisi, all’interno di un 4-3-3 atipico ma ormai consolidato, che ha dato equilibrio e valorizzato gli uomini chiave. La strada tracciata da Vanoli è chiara e non prevede passi indietro. Lo scrive la Nazione.