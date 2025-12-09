Daniele "Lele" Adani, ex difensore della Fiorentina, ha commentato la stagione deludente della squadra di Paolo Vanoli. Ecco la sua opinione a "Viva El Fútbol":
Adani a Kean, Dodo e non solo: "Basta flexare in campo. Firenze non la fregate"
L'anno scorso seguivo il percorso di Palladino, con dei comportamenti che già non mi piacevano. Delle cose che in campo non ho mai fatto. Tutti quei gesti volti a fare un po' di Hype verso le telecamere. E parlo di quei comportamenti dalle parate alle rimesse laterali, fatte solo per "flexare" sé stessi. Questo lo scorso anno, quando le cose stavano andando bene. Tutti atteggiamenti, che alla mia epoca, esisteva solo al momento del gol. Io non mi riconosco in comportamenti che nella Fiorentina si vedono sempre più spesso. Un rimessa laterale, una chiusura. Si vedono sempre i soliti versi. Sono 7-8 giocatori che si stancavano per urlare o fare petto a petto. Adesso però, tutto ciò va messo da parte. Non va fatto vedere in maniera inopportuna che così ci tieni di più, Firenze non la fregate. Loro sanguinano viola, non vuole quello. Dzeko l'ha ammesso che la squadra fa cagare e da Bergamo ha portato una connessione. Vanoli conosce l'ambiente e sa ha memoria certe dinamiche. Basta esultare per una rimessa laterale, al costo di andare in panchina e non giocare. E lì i giocatori dovranno accettare la decisione di Vanoli. Perché è lì che potranno incitare i compagni, ma non in campo esultando a ogni intervento. Ora silenzio davanti alla telecamere e sostegno ai compagni. Perché i giocatori non sono superiori alle scelte di Paolo Vanoli.
