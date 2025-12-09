Cassano: “Kean si svegli invece di fare rap. Gudmundsson corre come un coccodrillo”

Antonio Cassano durante il noto programma "Viva El Fútbol" ha commentato la situazione della Fiorentina di Paolo Vanoli. L'ex Inter, Milan e Sampdoria ha attaccato con forza alcuni giocatori viola:
Io voglio partire dai tifosi, erano 4.000 persona. I discorsi dello spogliatoio ecc sono tutte cagate. Non posso pensare a uno scempio del genere. L'errore non è stato con Vanoli, ma con Pioli. Non andava preso. Quando ho sentito Pradè, che ha fatto un ottimo lavoro a Firenze, nonostante che per molti la colpa sia solo sua, gli avevo detto di non prendere Pioli. E' stato un errore. Adesso però, non è colpa di Vanoli o di altri. Parliamo dei giocatori: Kean prende 5 milioni, è il cugino lontano. Datti una sveglia, invece di fare rap. Gudmundsson, che quando corre come un coccodrillo, sembra Leao, tutto stiloso. Datti una mossa invece di andare in Islanda a vedere l'Aurora Boreale! Non me la posso prendere con Mandragora, ma con i giocatori più forti. Qualcuno deve attaccare al muro qualcuno, come ha fatto Dzeko. Vanoli si deve affidare a lui. Detto ciò, per me la Fiorentina si salva. Il tempo c'è, ma qualcuno, ripeto, deve attaccare al muro 4-5 giocatori. Con il Verona è una partita da vita o morta.
