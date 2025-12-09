Viola News
Occasione in difesa, Nazione: “A Vanoli potrebbe piacere un centrale di Chivu”

Rinforzo importante per la retroguardia della Fiorentina
Non solo attacco e centrocampo, la Fiorentina dovrà mettere mano anche alla difesa. Secondo quanto riportato dalla Nazione, un'occasione potrebbe arrivare dall'Inter di Chivu. Stefan De Vrij, esperto difensore olandese, non trova spazio a Milano e Firenze potrebbe essere una possibilità:

Magari insieme al giovane Acheampong per la difesa. Li dove un altro nome che potrebbe piacere a Vanoli è quello di Stefan de Vrij, poco impiegato all'Inter e in scadenza di contratto.

