Non solo attacco e centrocampo, la Fiorentina dovrà mettere mano anche alla difesa. Secondo quanto riportato dalla Nazione, un'occasione potrebbe arrivare dall'Inter di Chivu. Stefan De Vrij, esperto difensore olandese, non trova spazio a Milano e Firenze potrebbe essere una possibilità:
Occasione in difesa, Nazione: “A Vanoli potrebbe piacere un centrale di Chivu”
Magari insieme al giovane Acheampong per la difesa. Li dove un altro nome che potrebbe piacere a Vanoli è quello di Stefan de Vrij, poco impiegato all'Inter e in scadenza di contratto.
