Sì, la Fiorentina vuole un esterno. Gazzetta: “Ecco perché Goretti ha puntato Boga”

Il mercato di gennaio si avvicina e Roberto Goretti sta monitorando varinomi per provare a cambiare questa Fiorentina. Innanzitutto, servono esterni per provare un cambio di modulo. E come scrive la Gazzetta dello Sport, Jeremie Boga sarebbe il primo nome nella lista del club di Rocco Commisso. Il giocatore è in rotta con il Nizza dopo l'aggressione ricevuta dai propri tifosi:
In entrata uno dei nomi che rimbalza è quello di Jeremie Boga, classe '97, esterno d'attacco attualmente al Nizza. Ha problemi in Francia e gradirebbe tornare in Serie A dove è già stato dal 2018 al 2023, fra Sassuolo e Atalanta. Ed è proprio il fatto che conosca già il nostro campionato, uno dei fattori per cui sarebbe nel mirino.
