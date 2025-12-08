CorFio: “Goretti si muove. Piacciono Boga, Brescianini e un uomo di Gasperini”

A Gennaio, Roberto Goretti proverà a dare una mano per risollevare questa Fiorentina. Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle possibili strategie di mercato, spiegando in modo chiaro che la il club di Rocco Commisso avrà le mani legate negli investimenti.
Infatti, secondo il noto quotidiano, Roberto Goretti dovrà prima vendere per comprare. E visto la situazione in classifica della squadra, questo diktat limiterà fortemente i movimenti di mercato. Nonostante ciò, alcuni nomi vengono già sondati. Si parla di Boga, in rotta col Nizza, ma anche di Brescianini e Pisilli:
In uno scenario del genere le difficoltà di Boga a Nizza, dove uno screzio con la tifoseria ha peggiorato le cose, o il poco spazio di Maldini e Brescianini a Bergamo sono già indicazioni di cui Goretti terrà di conto, tanto che la Fiorentina starebbe raccogliendo informazioni pure sul conto del centrocampista della Roma Pisilli.
