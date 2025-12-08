Alberto Polverosi analizza la disastrosa situazione della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole riportate dal Corriere dello Sport:
Polverosi: “Fiorentina senza dignità. Povero Ridolfi, si sta rivoltando nella tomba”
Esiste un modo per sprofondare all’ultimo posto in classifica con un pizzico di dignità? Probabilmente no, ma se per caso esiste davvero non è quello della Fiorentina. Che non è solo ultima, con 6 punti in 14 partite, a tre punti dalla penultima posizione, ma fino ad oggi è soprattutto la peggior Fiorentina dei suoi cento anni di storia. Il povero Marchese Ridolfi, che nell’agosto del ‘26 mise insieme Libertas e Club Sportivo creando la Fiorentina, si sta rivoltando nella tomba. È retrocesso anche lui, due volte, ma quella squadra aveva orgoglio. Sono retrocessi i Cecchi Gori, anche loro due volte, ma in campo i giocatori hanno lottato nonostante il fallimento alle porte. Questa squadra non è capace di lottare per il semplice motivo che non è una squadra. Da Pioli a Vanoli non è cambiato niente. Encefalogramma piatto, elettrocardiogramma piatto. Senza testa e senza cuore. E senza dignità.
