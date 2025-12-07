Amoruso: “Situazione imbarazzante, si è chiuso un ciclo. Ma non è colpa di Vanoli”

Intervenuto a Rtv38, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato così del momento difficilissimo che sta attraversando la Fiorentina: "Come se ne esce? A volte purtroppo ci sono storie che iniziano male e finiscono peggio. Due mesi fa mi davano del folle quando parlavo di ritiri, di sofferenza: è una situazione imbarazzante, che va oltre il numero di sconfitte ma il modo in cui arrivano. Non c'è connessione, non c'è voglia di lottare, e poi ieri c'è stato un ulteriore scempio ossia quel banchetto avvenuto sul rigore. Certi giocatori non possono avere il muso, quello che ha fatto Kean deve finire soprattutto perché deve darsi da fare e segnare i gol che ha fatto l'anno scorso.

Non iniziamo a dare colpe a Vanoli ora. Non possiamo colpevolizzare un allenatore arrivato da poco quando sono tre mesi che sono i giocatori che devono fare la differenza e non la stanno facendo. In panchina sta urlando come un pazzo, ogni palla lunga oppure che l'esterno non viene a prendere palla si arrabbia, sono troppi gli appigli che i calciatori si stanno prendendo per salvare la faccia. E ha ragione lui dicendo che la squadra dell'anno scorso aveva più qualità con Adli e Cataldi, visto che è dalla fine del mercato che tutti diciamo che manca un giocatore in mezzo al campo. Ieri si è chiuso un ciclo, certi giocatori non sono andati a Reggio Emilia: devono stare tutti zitti perché ogni cosa che dici rischia di essere una figura... marroncina".