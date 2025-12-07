Giaccherini su Gudmundsson: “Quel rigore deve far preoccupare la Fiorentina”

L'ex calciatore, oggi opinionista, Emanuele Giaccherini, ha parlato a DAZN della situazione in casa Fiorentina, analizzando una situazione della partita contro il Sassuolo molto particolare. Le sue parole:
Le parole dell'ex calciatore, Emanuele Giaccherini, sulla scena del rigore battuto alla fine da Mandragora e non da Gudmundsson
Due cose sono clamorose, oltre i gol, che sono errori, lasciando stare quello di De Gea che è individuale. Ma il secondo e il terzo sono di una squadra sfilacciata, di una squadra che ha proprio confusione all'interno della gara. L'altro episodio è il rigore, battuto da Mandragora e non da Gudmundsson, che è il rigorista. Cioè, Gudmundsson non si è sentito di calciare il rigore? Questo deve far preoccupare la Fiorentina. Il fatto che un giocatore come l'islandese, che è il leader tecnico di questa squadra, non si assume la responsabilità di calciare questo rigore. Io sinceramente rimango allibito. Tu giocatore sei pagato per prenderti le responsabilità, devi essere te a dire: "Ci penso io a toglierti da questa situazione".
