La situazione in casa Fiorentina si fa sempre più pesante. A sottolinearlo è Sandro Sabatini, intervenuto nel microfono aperto di Radio Sportiva con un commento durissimo sulla crisi viola.
Sabatini secco: "Se la Fiorentina non vince col Verona è retrocessa"
"La Fiorentina è in una crisi di nervi, di tutto, e se domenica prossima non vince contro il Verona è retrocessa. La situazione è molto drammatica", ha dichiarato il giornalista, evidenziando come la stagione sia ormai arrivata a un punto di non ritorno.
Sabatini ha anche lanciato un messaggio chiaro a Paolo Vanoli in vista del doppio impegno: "Giovedì in casa contro la Dinamo Kiev, fossi Vanoli, non farei fare più di 45 minuti a chi pensa di far giocare domenica prossima. Non puoi scherzare: giocano gli altri. Anche a costo di buttar via la Conference League".
