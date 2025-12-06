Sabatini secco: “Se la Fiorentina non vince col Verona è retrocessa”

Viola News
Sandro Sabatini
Il duro commento di Sandro Sabatini a Radio Bruno
La situazione in casa Fiorentina si fa sempre più pesante. A sottolinearlo è Sandro Sabatini, intervenuto nel microfono aperto di Radio Sportiva con un commento durissimo sulla crisi viola.

"La Fiorentina è in una crisi di nervi, di tutto, e se domenica prossima non vince contro il Verona è retrocessa. La situazione è molto drammatica", ha dichiarato il giornalista, evidenziando come la stagione sia ormai arrivata a un punto di non ritorno.

Sabatini ha anche lanciato un messaggio chiaro a Paolo Vanoli in vista del doppio impegno: "Giovedì in casa contro la Dinamo Kiev, fossi Vanoli, non farei fare più di 45 minuti a chi pensa di far giocare domenica prossima. Non puoi scherzare: giocano gli altri. Anche a costo di buttar via la Conference League".

