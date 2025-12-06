Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Guetta: “Non pensiamo di essere già in Serie B! Non andiamo dietro ai giocatori” SONDAGGIO

news viola

Guetta: “Non pensiamo di essere già in Serie B! Non andiamo dietro ai giocatori” SONDAGGIO

Guetta Fiorentina
Il commento di David Guetta a Radio Bruno
Redazione VN

La sconfitta per 3-1 contro il Sassuolo scatena l’analisi severa di David Guetta ai microfoni di Radio Bruno. Il giornalista viola punta il dito su episodi, atteggiamenti e responsabilità individuali, fotografando una Fiorentina allo sbando.

Guetta parte da un precedente:“A me non è piaciuto il gesto di Dzeko sotto la curva di Bergamo. Oggi a Reggio Emilia la squadra non è andata neanche sotto la curva.”

Nel mirino finiscono soprattutto De Gea e Kean, giudicati protagonisti in negativo:“Il portiere spagnolo ha sbagliato gravemente nei primi due gol del Sassuolo. Kean, invece, ha solo un gol su azione in 14 partite ed è impazzito quando non gli è stato permesso di battere il rigore.”

Ed è proprio l’episodio dal dischetto l’emblema della crisi viola:“L’episodio del rigore è sconcertante. Ma non è Gudmundsson il designato? Questa è una scena indegna. 

Tra i pochi a salvarsi, a sorpresa, Guetta indica Sohm, salvo poi criticare la sua sostituzione: “Perché è stato tolto? Stava male?”

Sul lavoro di Vanoli, il giudizio è durissimo: “Cosa ha fatto in questo mese oltre che arrabbiarsi?

In chiusura: “Siamo con un piede in Serie B. Le principali colpe restano di Pioli, ma la situazione è incredibile. Protestare? Non possiamo però rassegnarci a dicembre. Non possiamo pensare di essere già in Serie B. Non andiamo dietro a questi giocatori indegni. Qui c'è bisogno di compattezza. Quei 4mila che sono andati a Reggio Emilia meritavano la squadra sotto la curva. Parliamo della Fiorentina: 100 anni di storia!”

Leggi anche
Sabatini secco: “Se la Fiorentina non vince col Verona è retrocessa”
Bucchioni duro: “Oggi segnali inquietanti e Vanoli non può salvare la stagione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA