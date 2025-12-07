Teotino: “In società c’è confusione. Vanoli né Pioli sono stati la scelta giusta”

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista (ed ex responsabile della comunicazione viola) Gianfranco Teotino ha parlato così della situazione della Fiorentina: "Non voglio nemmeno pensare alla retrocessione. La squadra ha un organico di qualità ma c'è molta confusione causata anche dal mercato. La mancanza di una struttura societaria stabile è un problema serio per una società storica come la Fiorentina".

"Il campionato è lungo - continua - e c'è tempo per risollevarsi, la Serie B sarebbe un danno sotto ogni punto di vista. Vanoli? Non mi sembra la scelta giusta, così come non lo era Pioli. La Fiorentina somiglia un po' alla Ferrari: mancano decisioni societarie che permettano ai professionisti di esprimere al massimo il loro potenziale".