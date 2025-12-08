CorFio rivela: “Confronto con toni duri al VP tra Vanoli e i giocatori”

A Reggio Emilia la squadra e Vanoli si sono confrontati per più di 2 ore, ma non è bastato. Il caos social che ha scatenato l'intervento di Albert Gudmundsson sul rigore dimostra che ancora c'è qualcosa di poco chiaro. Per questo motivo il Corriere Fiorentino ha rivelato l'ennesimo confronto al Viola Park tra Paolo Vanoli e i giocatori:
Una presa di posizione forte, arrivata in una mattinata nella quale il gruppo prima di allenarsi ha avuto un nuovo confronto. Quello del giorno prima, evidentemente, non era bastato. Colloqui duri, comunque, alla ricerca di chiarimenti su quanto successo sul campo e con l’allenatore che (sia sabato, che ieri) avrebbe usato toni anche molto duri. Della serie: certe scene non si possono accettare, e da ora in poi non si guarderà più in faccia nessuno. Un concetto che ha trovato eco anche nelle parole del d.s. Goretti. «Bisogna agire, e se serve prendere decisioni drastiche». Tradotto: chi non merita, sta fuori. Anche se ha nome, ingaggi e ruolo pesanti. La tensione è altissima insomma, e a questa si aggiungono le gravi e ingiustificabili minacce ricevute sia dai calciatori (Dodò, ma non solo) che dai loro familiari.
