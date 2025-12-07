Gudmundsson smentisce Vanoli: “Mai rifiutato di calciare un rigore”

Dopo le parole di Paolo Vanoli di ieri, arriva la risposta di Albert Gudmundsson alla questione rigore, alla fine calciato e segnato da Mandragora, tramite un commento social sotto ad un post di DAZN che tratta proprio quell'argomento con Giaccherini. La risposta dell'islandese:
Arriva la risposta di Albert Gudmundsson alla situazione verificatasi ieri al Mapei sul rigore per la Fiorentina
Non ho mai e non rifiuterò mai di calciare un rigore, ho sempre tirato i rigori per il club senza problemi. Ieri un altro giocatore ha preso la palla e voleva tirare il rigore e io non sono quel tipo di persona che litiga con il mio compagno di squadra davanti allo stadio pieno.
