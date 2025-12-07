Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social Gudmundsson smentisce Vanoli: “Mai rifiutato di calciare un rigore”

social

Gudmundsson smentisce Vanoli: “Mai rifiutato di calciare un rigore”

Gudmundsson smentisce Vanoli: “Mai rifiutato di calciare un rigore” - immagine 1
Arriva la risposta di Albert Gudmundsson alla situazione verificatasi ieri al Mapei sul rigore per la Fiorentina
Redazione VN

Dopo le parole di Paolo Vanoli di ieri, arriva la risposta di Albert Gudmundsson alla questione rigore, alla fine calciato e segnato da Mandragora, tramite un commento social sotto ad un post di DAZN che tratta proprio quell'argomento con Giaccherini. La risposta dell'islandese:

Non ho mai e non rifiuterò mai di calciare un rigore, ho sempre tirato i rigori per il club senza problemi. Ieri un altro giocatore ha preso la palla e voleva tirare il rigore e io non sono quel tipo di persona che litiga con il mio compagno di squadra davanti allo stadio pieno.

Leggi anche
FOTO – “Spero che i vostri figli…”. Dodò e la moglie denunciano insulti...
Violanews è anche su TikTok: corri a seguirci

© RIPRODUZIONE RISERVATA