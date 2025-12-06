Vanoli, squadra e staff: lungo confronto dopo il Sassuolo. Il resoconto

La sconfitta per 3-1 contro il Sassuolo, forse la più pesante di una stagione già drammatica, ha portato a un confronto immediato e accesissimo nello spogliatoio della Fiorentina. Paolo Vanoli, il suo staff e la squadra si sono riuniti a lungo (per quasi due ore) al termine della gara per analizzare errori, atteggiamenti e una crisi ormai senza precedenti .

Il caso più clamoroso resta quello del rigore: un vero caos in diretta. Moise Kean, convinto di dover calciare, ha protestato apertamente quando il gruppo ha deciso di affidare il penalty a Mandragora. Il capitano Luca Ranieri è dovuto intervenire fisicamente per allontanare l’attaccante dal dischetto, in una scena che ha mostrato plasticamente la frattura interna in casa viola. Un episodio che fotografa perfettamente il momento. Questo è solo uno dei tanti spinosi temi in casa viola. Si presume che Vanoli abbia discusso di questo e tanto altro con i suoi calciatori nel post-partita di Sassuolo-Fiorentina, come riportato da Dazn.