Rigore viola, batte Mandragora. Ma Kean non la prende bene: cosa è successo

Cosa è successo tra Kean e Mandragora
Redazione VN

Momento di tensione in casa Fiorentina al momento del rigore calciato da Mandragora. Moise Kean non sembra aver digerito la decisione da parte della squadra di affidare il calcio di rigore al centrocampista viola. Lo stesso Luca Ranieri, capitano viola, è dovuto intervenire per allontanare dal dischetto la punta di Paolo Vanoli. Un tema sicuramente per il post partita di Sassuolo-Fiorentina.

