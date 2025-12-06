VIOLA NEWS news viola Gosens come Dzeko, ma con la squadra: il discorso di Robin ai compagni

Gosens
Il tedesco prova a spronare i suoi compagni.
Redazione VN

Robin Gosens non è disponibile oggi per Sassuolo-Fiorentina a causa dell'infortunio che lo sta tormentando nelle ultime settimane. Nonostante questo il tedesco è stato comunque aggregato alla trasferta ed oggi è insieme ai propri compagni per dare una carica emotiva in vista di una delicassima partita come quella del Mapei Stadium.

Il tedesco ha anche spronato i compagni poco fa raccogliendoli intorno a lui per un discorso di incitamento. Sull'onda del discorso di Dzeko fatto ai tifosi a seguito della sconfitta di Bergamo, adesso anche un veterano come Gosens prova a compattare l'ambiente per provare a trovare la prima, importantissima vittoria in campionato.

