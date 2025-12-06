Robin Gosens non è disponibile oggi per Sassuolo-Fiorentina a causa dell'infortunio che lo sta tormentando nelle ultime settimane. Nonostante questo il tedesco è stato comunque aggregato alla trasferta ed oggi è insieme ai propri compagni per dare una carica emotiva in vista di una delicassima partita come quella del Mapei Stadium.
VIOLA NEWS news viola Gosens come Dzeko, ma con la squadra: il discorso di Robin ai compagni
news viola
Gosens come Dzeko, ma con la squadra: il discorso di Robin ai compagni
Il tedesco prova a spronare i suoi compagni.
Il tedesco ha anche spronato i compagni poco fa raccogliendoli intorno a lui per un discorso di incitamento. Sull'onda del discorso di Dzeko fatto ai tifosi a seguito della sconfitta di Bergamo, adesso anche un veterano come Gosens prova a compattare l'ambiente per provare a trovare la prima, importantissima vittoria in campionato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA