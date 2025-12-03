Non solo Alessandro Ferrari, anche l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato dal palco del Viola Park durante la festa di Natale del club gigliato. E l'ha fatto con il solito piglio deciso, rivolgendosi ai tifosi ma anche ai suoi calciatori:
Vanoli: “Rispetteremo la promessa fatta ai tifosi, questa squadra lotterà sempre”
Le dichiarazioni del tecnico viola dalla festa di Natale al Viola Park
Quando giocavo qui a Firenze ci allenavamo ai Campini, adesso vedere il Viola Park mi emoziona. Grazie allora a chi mi ha portato qui, al direttore Ferrari, a Roberto Goretti e al presidente Commisso. Abbiamo fatto una promessa ai tifosi e la manterremo: questa squadra lotterà fino alla fine e usciremo da questa situazione difficile, tutti insieme. Nessuno si aspettava di ritrovarsi in una condizione del genere ma ce la faremo.
