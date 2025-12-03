Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola Vanoli: “Rispetteremo la promessa fatta ai tifosi, questa squadra lotterà sempre”

news viola

Vanoli: “Rispetteremo la promessa fatta ai tifosi, questa squadra lotterà sempre”

Vanoli: “Rispetteremo la promessa fatta ai tifosi, questa squadra lotterà sempre” - immagine 1
Le dichiarazioni del tecnico viola dalla festa di Natale al Viola Park
Redazione VN

Non solo Alessandro Ferrari, anche l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato dal palco del Viola Park durante la festa di Natale del club gigliato. E l'ha fatto con il solito piglio deciso, rivolgendosi ai tifosi ma anche ai suoi calciatori:

Quando giocavo qui a Firenze ci allenavamo ai Campini, adesso vedere il Viola Park mi emoziona. Grazie allora a chi mi ha portato qui, al direttore Ferrari, a Roberto Goretti e al presidente Commisso. Abbiamo fatto una promessa ai tifosi e la manterremo: questa squadra lotterà fino alla fine e usciremo da questa situazione difficile, tutti insieme. Nessuno si aspettava di ritrovarsi in una condizione del genere ma ce la faremo.

Leggi anche
W. Sabatini: “La Fiorentina è un bene nazionale, deve stare in Serie A per sempre”
Pastorello: “Pradè un signore, sbagliato fare di lui il capro espiatorio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA