Pastorello: “Pradè un signore, sbagliato fare di lui il capro espiatorio”

Non solo Comuzzo e Arthur. Nell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com, l'agente Federico Pastorello ha toccato altri temi riguardanti il mondo viola. Ed in primis ha voluto difendere fortemente Daniele Pradè, ritenuto invece da tanti se non il principale responsabile della crisi tecnica che sta vivendo la Fiorentina, uno dei principali. Ecco il pensiero del procuratore: