Pastorello: “Pradè un signore, sbagliato fare di lui il capro espiatorio”

Non solo Comuzzo e Arthur. Nell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com, l'agente Federico Pastorello ha toccato altri temi riguardanti il mondo viola. Ed in primis ha voluto difendere fortemente Daniele Pradè, ritenuto invece da tanti se non il principale responsabile della crisi tecnica che sta vivendo la Fiorentina, uno dei principali. Ecco il pensiero del procuratore:
Il procuratore difende l'operato, ma anche la figura, dell'ormai ex direttore sportivo
Non ho risposte riguardo ai motivi che hanno portato la Fiorentina a tutte queste difficoltà, se si guarda i nomi che compongono la rosa è qualcosa di incredibile. Il fatto che Pioli non sia riuscito a trovare la chiave mi ha sorpreso, è un grande professionista. Adesso c'è Vanoli, uno che conosco molto bene, e credo sia la persona giusta al momento giusto. In questo momento i viola sono molto sfortunati. Pradè? Un signore ed un grande professionista, quest'estate ha lavorato per il club come aveva fatto negli anni precedenti, quando aveva raggiunto grandi risultati e tre finali. Dire che fosse lui il male della Fiorentina è davvero fuori luogo, ora vediamo cosa succederà senza di lui.
