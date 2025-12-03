W. Sabatini: “La Fiorentina è un bene nazionale, deve stare in Serie A per sempre”

A Cronache di Spogliatoio il direttore sportivo Walter Sabatini dice riguardo alla Fiorentina ed al momento complicato che sta attraversando:
Il direttore sportivo analizza il momento della Fiorentina
La Fiorentina è un bene nazionale, oggi il club ha bisogno di un silenzio rispettoso intorno a sé. Calciatori, staff, società, tifosi e pure giornalisti devono creare un'unità di crisi compatta. Devono attingere alla rabbia ed alla disperazione, serve seguire l'esempio di Churchill nel 1940, il quale al popolo inglese promise sudore, lacrime e sangue. Quello della Fiorentina non è un tema che riguarda solo Firenze, ma tutto il calcio italiano, mi rifiuto di pensare alla retrocessione, i viola devono stare in Serie A per sempre. Dzeko? L'ho portato io alla Roma e lo conosco molto bene, non ha chiesto l'aiuto dei tifosi per paura, ma perché pensa ai compagni, specie i più giovani.
