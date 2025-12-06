Viola News
La Fiesole si fa sentire a Reggio: “Nell’ora di sconforto e di vittoria”

Il messaggio della Fiesole a Sassuolo
Giovanni Zecchi
Reggio Emilia si è tinta di viola, in particolare il Mapei Stadium. Alla ricerca della prima vittoria in campionato, la squadra di Paolo Vanoli proverà il tutto per tutto contro la squadra di Grosso.

I tifosi viola presenti intanto hanno srotolato uno striscione: "Nell'ora di sconforto e di vittoria". Possiamo dire che Edin Dzeko, dopo il discorso di Bergamo, è stato ascoltato.

