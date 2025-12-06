Reggio Emilia si è tinta di viola, in particolare il Mapei Stadium. Alla ricerca della prima vittoria in campionato, la squadra di Paolo Vanoli proverà il tutto per tutto contro la squadra di Grosso.
La Fiesole si fa sentire a Reggio: “Nell’ora di sconforto e di vittoria”
Il messaggio della Fiesole a Sassuolo
I tifosi viola presenti intanto hanno srotolato uno striscione: "Nell'ora di sconforto e di vittoria". Possiamo dire che Edin Dzeko, dopo il discorso di Bergamo, è stato ascoltato.
