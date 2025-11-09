Viola News
Fiorentina, 5 punti in 11 turni: i precedenti lasciano pochissimo scampo per i viola

Le statistiche riguardanti i recenti campionati sono decisamente avverse alla Fiorentina per quello che concerne le possibilità di evitare la retrocessione
Roberto Vinciguerra
Fare peggio della Fiorentina di Carletto Mazzone, che all'undicesima giornata del campionato 1977-78 aveva conquistato un solo successo e 4 pareggi (il 27% sui punti disponibili totali), sembrava impossibile. Purtroppo c'è riuscita la squadra attuale che, col bilancio di 5 pareggi e 6 sconfitte nei primi 11 turni di campionato (e penultimo posto in  classifica), ha addirittura stabilito due record storici della squadra gigliata in Serie A dopo le prime 11 gare: nessun successo e peggior rendimento assoluto. Da evidenziare il fatto che la squadra di Pioli (e adesso di Vanoli) abbia conquistato solo il 15% dei punti disponibili nelle prime 11 gare.

L'unico precedente su cui poter riporre qualche utopistica speranza è legato ai soli 3 punti e al penultimo posto in classifica della Fiorentina di Prandelli nel 2006-07 dopo le prime 11 gare, con la squadra viola che, però, come ben ricordiamo, aveva da poco neutralizzato la penalizzazione iniziale di 15 punti e si apprestava alla scalata verso la zona Uefa (tanto che, quella squadra, per fare capire il surreale confronto con quella attuale, aveva guadagnato il 55% dei punti a disposizione).

La cruda realtà, invece, ci consegna un dato decisamente negativo quanto tremendo per la situazione attuale della formazione gigliata: negli ultimi 18 campionati solo 2 squadre si sono poi salvate, senza passare dagli spareggi, con almeno 5 punti dopo i primi 11 turni. L'ultimo fu il Crotone di Nicola 9 anni fa  ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA

