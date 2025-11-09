Fare peggio della Fiorentina di Carletto Mazzone, che all'undicesima giornata del campionato 1977-78 aveva conquistato un solo successo e 4 pareggi (il 27% sui punti disponibili totali), sembrava impossibile. Purtroppo c'è riuscita la squadra attuale che, col bilancio di 5 pareggi e 6 sconfitte nei primi 11 turni di campionato (e penultimo posto in classifica), ha addirittura stabilito due record storici della squadra gigliata in Serie A dopo le prime 11 gare: nessun successo e peggior rendimento assoluto. Da evidenziare il fatto che la squadra di Pioli (e adesso di Vanoli) abbia conquistato solo il 15% dei punti disponibili nelle prime 11 gare.