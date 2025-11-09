Le statistiche riguardanti i recenti campionati sono decisamente avverse alla Fiorentina per quello che concerne le possibilità di evitare la retrocessione
Fare peggio della Fiorentina di Carletto Mazzone, che all'undicesima giornata del campionato 1977-78 aveva conquistato un solo successo e 4 pareggi (il 27% sui punti disponibili totali), sembrava impossibile. Purtroppo c'è riuscita la squadra attuale che, col bilancio di 5 pareggi e 6 sconfitte nei primi 11 turni di campionato (e penultimo posto in classifica), ha addirittura stabilito due record storici della squadra gigliata in Serie A dopo le prime 11 gare: nessun successo e peggior rendimento assoluto. Da evidenziare il fatto che la squadra di Pioli (e adesso di Vanoli) abbia conquistato solo il 15% dei punti disponibili nelle prime 11 gare.
L'unico precedente su cui poter riporre qualche utopistica speranza è legato ai soli 3 punti e al penultimo posto in classifica della Fiorentina di Prandelli nel 2006-07 dopo le prime 11 gare, con la squadra viola che, però, come ben ricordiamo, aveva da poco neutralizzato la penalizzazione iniziale di 15 punti e si apprestava alla scalata verso la zona Uefa (tanto che, quella squadra, per fare capire il surreale confronto con quella attuale, aveva guadagnato il 55% dei punti a disposizione).