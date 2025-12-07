Giancarlo Antognoni, storico 10 della Fiorentina, è stato intervistato dalla Nazione. Ecco le sue parole sul duro momento del club di Rocco Commisso:
Antognoni: “Fiorentina, ti manca fiorentinità. Io degradato da Commisso”
Le parole dell'unico 10 viola
Non vedo fiorentinità: lo ha detto anche Vittorio. E questo incide a livello societario. Alla squadra manca tranquillità, la piazza è esigente ma non fa mancare il suo sostegno. Ormai il singolo non vince più da solo, serve il gruppo. Un tempo si andava a cena tutti insieme, oggi mi sembra che tra i giocatori ci sia meno contatto, l'era dei social ha cambiato anche le dinamiche di spogliatoio
FRANCHI
Sì, è un fattore. Rifarlo nuovo sarebbe stato meglio, per i lavori al Franchi servirà tempo ma avremo comunque uno stadio all'altezza
COMMISSO
Io festeggio con la gente, non con le proprietà. Sono sempre stato coerente con tutti: società e tifosi. In campo le giocate facili non mi piacevano, facevo sempre la scelta più azzardata, così anche fuori. E la mia dignità me la gioco con tutti. Con Commisso non ci siamo trovati, mi sono sentito degradato senza motivo
