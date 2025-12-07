Polverosi: “E ora cara Fiorentina cosa ti inventi? Mai visto uno scempio del genere”

Alberto Polverosi prova ad analizzare questo momento nero della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco la sua analisi sulle pagine del Corriere dello Sport:
E ora cari viola cosa vi inventate? Avete chiesto ai tifosi l’appoggio totale, li avete fatti salire a Reggio Emilia in quattromila, in una curva tutta fiorentina, e li avete di nuovo umiliati. Magari qualcuno si sentirà pure offeso perché a fine partita, solo alla fine, è partito il coro “fate ridere”. Perché si può perdere (magari non sempre come succede a questa squadra), ma c’è modo e modo. C’è rabbia e c’è paura. C’è tensione e c’è mollezza. C’è forza e c’è fragilità. Si può perdere giocando con la testa, il cuore e i nervi e si può perdere restando in campo senza un’idea, senza coraggio e senza furore. Può darsi che in cent’anni di storia ci siano state stagioni più tribolate di questa (come risultati no, è la peggiore), ma in quasi mezzo secolo di partite della Fiorentina non avevamo mai visto uno scempio del genere. Mai. È in atto una resa senza dignità.
