La moViola: giusto il rigore per la Fiorentina. Pairetto grazia Mandragora

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5: Giusto il rigore assegnato alla Fiorentina in avvio: Muric esce e colpisce la testa di Parisi. Giusto anche annullare la rete di Volpato nella ripresa: fallo su Parisi. Grosso espulso per proteste dopo una serie di decisioni discutibili di Pairetto, che ammonisce tre viola ma tutti dopo il 90'. Soprattutto Mandragora era stato graziato dall'arbitro nel primo tempo dopo un plateale fallo su Koné. Il centrocampista viola ha poi ricevuto il giallo nel finale.

IL CORRIERE DELLO SPORT 6: 'annullamento del gol di Cristian Volpato al 12’ del secondo tempo scatena la furia di Fabio Grosso che, un paio di minuti dopo, viene espulso per proteste. L’arbitro Pairetto, dopo aver lasciato concludere l'azione, punisce l'intervento del calciatore del Sassuolo che trattiene Parisi per il collo. Il fallo c'è. Gli episodi più significativi l'arbitro li ha risolti in maniera corretta. È netto il fallo di Arijanet Muric che al 7’ del primo tempo porta Pairetto ad assegnare un calcio di rigore alla Fiorentina. Il portiere del Sassuolo colpisce in testa Fabiano Parisi: il suo intervento con i pugni è in evidente ritardo, ma il fatto che cercasse chiaramente di respingere il pallone spiega l'ammonizione e non l'espulsione come provvedimento disciplinare. Sugli sviluppi dell'azione, lontano dal pallone, Sebastian Walukiewicz finisce a terra dopo un contrasto con Albert Gudmundsson, ma non c'è nessun fallo. Il Var Marini deve così solo confermare la scelta di campo. Pairetto sbaglia, invece, qualcosa a livello disciplinare. Al 31’ pt manca il cartellino giallo a Rolando Mandragora, che poi sarà ammonito al 51’ st, per un fallo su Ismaël Kone, da estrarre dopo il vantaggio concesso.