Tuttosport: “Società fragile, Commisso assente. Serve un manager di calcio esperto”

Redazione VN 7 dicembre 2025 (modifica il 7 dicembre 2025 | 09:10)

La serata del Mapei Stadium racconta due squadre agli opposti: il Sassuolo, che vince in rimonta e vola fino all’8° posto, e la Fiorentina, sempre più in caduta libera. I viola restano senza vittorie dopo 14 giornate, con 9 sconfitte e problemi strutturali che si ripetono: difesa fragile, centrocampo inconsistente, attacco sterile. Né il cambio di allenatore né il patto con i tifosi riescono a dare una scossa a un gruppo che continua a incassare gol e a mostrare limiti tecnici, fisici e mentali.

Vanoli, furioso in panchina, parla di paura e mancanza di coraggio, chiedendo ai suoi “uomini” e non più alibi. Anche contro il Sassuolo la Fiorentina ha sprecato il vantaggio iniziale, arrivato su rigore di Mandragora dopo un nuovo episodio di tensione interna: Gudmundsson non vuole tirare, Kean litiga per andare sul dischetto e poi non esulta. Da lì in poi i viola si sciolgono: Volpato pareggia subito e apre la rimonta neroverde, completata da Muharemovic e Koné, mentre gli emiliani sfiorano più volte il poker.

I numeri della partita sono impietosi: un solo tiro nello specchio e un solo corner per la Fiorentina, a fronte del dominio del Sassuolo. Anche la società mostra fragilità, con 92 milioni spesi in estate senza risultati, le dimissioni di Pradè non risolutive e l’assenza del patron Commisso. Occorre un manager di calcio esperto, capace di fare da punto di riferimento. Intanto il clima attorno alla squadra peggiora: le compagne dei giocatori ricevono minacce e insulti sui social, caso denunciato pubblicamente dalla moglie di Dodô. Una crisi totale, tecnica, emotiva e ambientale.