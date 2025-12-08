Galli: “Mandragora doveva lasciare il rigore a Kean. Con Gud Vanoli ha sbagliato”

Giovanni Galli interviene anche sul discusso episodio del rigore in Sassuolo-Fiorentina, episodio che ha mostrato tutte le crepe emotive e gerarchiche dello spogliatoio viola.«Mandragora doveva lasciare l’incombenza a Kean, che ha bisogno di ritrovare gol e tranquillità. Quel rigore poteva cambiare la sua partita. Nell’economia della squadra Kean pesa più di Mandragora».