Galli: “Mandragora doveva lasciare il rigore a Kean. Con Gud Vanoli ha sbagliato”

Il caso-rigore ha infiammato in negativo l'ambiente viola: ecco il pensiero di Giovanni Galli a riguardo
Redazione VN

Giovanni Galli interviene anche sul discusso episodio del rigore in Sassuolo-Fiorentina, episodio che ha mostrato tutte le crepe emotive e gerarchiche dello spogliatoio viola.«Mandragora doveva lasciare l’incombenza a Kean, che ha bisogno di ritrovare gol e tranquillità. Quel rigore poteva cambiare la sua partita. Nell’economia della squadra Kean pesa più di Mandragora».

Galli entra anche nella polemica tra Vanoli e Gudmundsson: «Vanoli ha sbagliato. Gud ha calciato rigori pesantissimi: è difficile credere che non se la sentisse».

