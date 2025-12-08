Repubblica attacca: “Serve coraggio, ma Vanoli e Goretti non sono adatti”

"Fiorentina allo sbando. Giocatori, tecnico, dirigenti: sono tutti responsabili": è il titolo del commento di Giuseppe Calabrese per Repubblica Firenze. Oltre che su Rocco Commisso, il giornalista si concentra sulla gestione della squadra. Ecco quanto si legge:
Per Repubblica Firenze, Goretti e Vanoli non hanno l'esperienza per gestire una situazione così difficile Servirebbero scelte drastiche, ma il tecnico - secondo il quotidiano - non ha il coraggio di farle
La squadra è precipitata nel caos e il doppio cambio tecnico-gestionale non ha dato risultati. Vanoli e Goretti non sono adatti a gestire una situazione così difficile, non hanno l'esperienza per farlo. Servivano scelte diverse dopo l'addio di Pradè e Pioli, ma Commisso ha deciso così. E adesso la Fiorentina si ritrova sempre più in fondo alla classifica e senza un'apparente via d'uscita. (...). Basta guardare i giocatori in campo per capire che ormai è saltato tutto e lavorare sulla testa è più complicato che sui moduli. Il siparietto tra Mandragora e Kean per chi dovesse battere il rigore è la spia di un clima non certo idilliaco dentro lo spogliatoio. I leader sono rimasti senza voce e in campo la Fiorentina non riesce ad esprimere un calcio efficace. Vanoli dovrebbe avere il coraggio di fare scelte drastiche. Dodò, in questo momento, non serve, inutile insistere su di lui. E lo stesso vale per Fagioli che non riesce a verticalizzare, né a dare un senso alla sua presenza in campo. Sohm è impalpabile e Gud non si può aspettare in eterno. Ma per fare scelte così drastiche ci vuole coraggio e finora Vanoli non ne ha avuto.
