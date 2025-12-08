Repubblica: “Momento critico, ma protestare continuamente non avrebbe senso”

C'erano più di tremila tifosi viola sabato pomeriggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Loro, l'appello lanciato da Dzeko a Bergamo, l'avevano raccolto, ma la Fiorentina no. "Ci siamo dimenticati di venire allo stadio" ha detto Roberto Goretti nel post partita. Nella fotografia del direttore sportivo - scrive Repubblica Firenze - c'è tutto il malcontento dell'intera tifoseria. La prestazione del Mapei Stadium ha quasi avuto il sapore della presa in giro per la piazza viola. I tifosi hanno spinto e incitato la squadra per tutti i 90 minuti, ma di risposte sul campo da parte di Ranieri e compagni non ne sono arrivate. E proprio per questo a fine gara è esplosa la contestazione nei confronti di un gruppo che appare quasi del tutto incapace di reagire agli stimoli. Ma nonostante il momento sportivamente drammatico, la presa di coscienza della Fiesole è che una protesta continua potrebbe risultare controproducente nei confronti di un gruppo apparso estremamente fragile sotto l'aspetto mentale. Ecco perché l'obiettivo comune è quello di continuare a spingere la squadra in vista di una partita delicatissima come quella contro il Verona, a patto però che la Fiorentina risponda "presente" almeno in quest'occasione.