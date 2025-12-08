Nazione sui giocatori: “Vanoli tradito. Adesso tocca solo a loro”

I giocatori della Fiorentina sono finiti al centro delle critiche: appaiono irriconoscibili rispetto alla scorsa stagione, spaesati, impauriti e spesso privi di energia e iniziativa. Il post-gara di Reggio Emilia è stato durissimo: due ore di confronto nello spogliatoio, con Vanoli che ha alzato la voce per richiamare il gruppo alle proprie responsabilità, denunciando la mancanza di sacrificio, coraggio e fiducia reciproca. Il cambio di allenatore non ha prodotto la scossa emotiva sperata: dopo il sussulto con la Juventus, la squadra è ricaduta nei soliti problemi, nonostante il “patto di Bergamo”.