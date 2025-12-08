I giocatori della Fiorentina sono finiti al centro delle critiche: appaiono irriconoscibili rispetto alla scorsa stagione, spaesati, impauriti e spesso privi di energia e iniziativa. Il post-gara di Reggio Emilia è stato durissimo: due ore di confronto nello spogliatoio, con Vanoli che ha alzato la voce per richiamare il gruppo alle proprie responsabilità, denunciando la mancanza di sacrificio, coraggio e fiducia reciproca. Il cambio di allenatore non ha prodotto la scossa emotiva sperata: dopo il sussulto con la Juventus, la squadra è ricaduta nei soliti problemi, nonostante il “patto di Bergamo”.
Nazione sui giocatori: “Vanoli tradito. Adesso tocca solo a loro”
La tifoseria, che anche sabato era presente in massa con 4.000 sostenitori a Reggio Emilia, continua a fare la propria parte, ma ora servono risposte immediate dal campo. Vanoli ha richiamato i senatori affinché aiutino i più giovani a uscire da questo stato di smarrimento, un invito raccolto da Gosens, presente accanto alla squadra nonostante l’infortunio. Il tecnico, però, è stato beffato proprio da uno dei giocatori più esperti.
David De Gea, infatti, contro il Sassuolo ha offerto la sua peggior prestazione da quando è arrivato a Firenze, contribuendo a rendere ancora più evidente la crisi di un gruppo che, al momento, sembra riconoscibile solo per la maglia che indossa. Lo scrive la Nazione.
