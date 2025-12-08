CorFio: “Alla Fiorentina serve uomo esperto. Come Ranieri a Roma con Gasperini”

Alessandro Bocci, sulle pagine del Corriere Fiorentino, analizza la situazione della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco la sua analisi:
Ora che anche il Verona ha vinto una partita, la Fiorentina è rimasta l’ultima. Anzi ultima, in tutto: l’unica senza lo straccio di una vittoria in serie A e malinconicamente sul fondo della classifica. Una barca alla deriva. Roberto Goretti, il giovane direttore sportivo che ha preso il posto di Pradè, ha invocato soluzioni drastiche e il popolo viola, la parte sana intendiamo, non certo gli odiatori social che minacciano e andrebbero perseguiti dalla legge, si interroga su quali potrebbero essere: il cambio di modulo? Sbattere qualche big in panchina? Magari abbandonare la corsa agli ottavi della Conference. O cambiare ancora allenatore, visto che Vanoli, numeri alla mano, sta facendo peggio di Pioli. Sino adesso tutto è stato vano. La svolta, ogni settimana invocata, è naufragata. Gioca Gudmundsson e rimpiangi Piccoli, gioca Piccoli e rimpiangi Gud. Lo stesso vale per Fagioli e Nicolussi Caviglia. Il problema è che anche gli allenatori si sono infilati in questo circolo vizioso e perverso. Ogni volta un cambio, frenetico e inutile, alla ricerca vana di una scintilla. La squadra è spenta, morta, retrocessa nell’anima prima ancora che sul campo. La società, ridotta ai minimi termini e senza l’apporto del presidente Commisso, bloccato a New York da problemi di salute, andrebbe potenziata con l’inserimento di un uomo esperto, navigato. Che possa diventare un punto di riferimento e aiutare Vanoli senza mettergli pressione, come sta facendo Ranieri con Gasperini. Ma al momento, questa, sembra utopia.
