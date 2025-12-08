CorFio: “Alla Fiorentina serve uomo esperto. Come Ranieri a Roma con Gasperini”

Viola News
"La società, ridotta ai minimi termini e senza l’apporto del presidente Commisso, bloccato a New York da problemi di salute, andrebbe potenziata con l’inserimento di un uomo esperto, navigato"
Redazione VN

Alessandro Bocci, sulle pagine del Corriere Fiorentino, analizza la situazione della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco la sua analisi:

Ora che anche il Verona ha vinto una partita, la Fiorentina è rimasta l’ultima. Anzi ultima, in tutto: l’unica senza lo straccio di una vittoria in serie A e malinconicamente sul fondo della classifica. Una barca alla deriva. Roberto Goretti, il giovane direttore sportivo che ha preso il posto di Pradè, ha invocato soluzioni drastiche e il popolo viola, la parte sana intendiamo, non certo gli odiatori social che minacciano e andrebbero perseguiti dalla legge, si interroga su quali potrebbero essere: il cambio di modulo? Sbattere qualche big in panchina? Magari abbandonare la corsa agli ottavi della Conference. O cambiare ancora allenatore, visto che Vanoli, numeri alla mano, sta facendo peggio di Pioli. Sino adesso tutto è stato vano. La svolta, ogni settimana invocata, è naufragata. Gioca Gudmundsson e rimpiangi Piccoli, gioca Piccoli e rimpiangi Gud. Lo stesso vale per Fagioli e Nicolussi Caviglia. Il problema è che anche gli allenatori si sono infilati in questo circolo vizioso e perverso. Ogni volta un cambio, frenetico e inutile, alla ricerca vana di una scintilla. La squadra è spenta, morta, retrocessa nell’anima prima ancora che sul campo. La società, ridotta ai minimi termini e senza l’apporto del presidente Commisso, bloccato a New York da problemi di salute, andrebbe potenziata con l’inserimento di un uomo esperto, navigato. Che possa diventare un punto di riferimento e aiutare Vanoli senza mettergli pressione, come sta facendo Ranieri con Gasperini. Ma al momento, questa, sembra utopia.

