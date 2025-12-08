"Fiorentina allo sbando. Giocatori, tecnico, dirigenti: sono tutti responsabili": è il titolo del commento di Giuseppe Calabrese per Repubblica Firenze. Nella prima parte dell'analisi, qui sotto riportata, il giornalista si concentra su Rocco Commisso. Ecco quanto si legge:
Repubblica: “Cessione Fiorentina, la Serie B potrebbe far cambiare idea a Commisso”
Nel caso malaugurato la Fiorentina scendesse in Serie B e alla luce anche delle condizioni fisiche di Commisso, quest'ultimo potrebbe rivedere la sua posizione per quanto riguarda la cessione del club
Con la sconfitta contro il Sassuolo la Fiorentina non è più sull'orlo del baratro, ma ci è finita dentro. E risalire in classifica non sarà impresa facile. Così, nell'anno del centenario, la società si appresta a regalare alla città una retrocessione che farebbe saltare idee e progetti e, probabilmente, finirebbe per mettere sul mercato la Fiorentina viste anche le condizioni di salute di Rocco Commisso. Il presidente continua a seguire le vicende viola dalla sua bella casa negli Stati Uniti. E' in contatto diretto con il dg Alessandro Ferrari e con la squadra ma gestire in smart working una società di calcio non è impresa facile. Oltretutto ci sono da prendere decisioni strategiche anche sui futuri asset, lo stadio prima di tutto. Se la società viola entrerà nell'operazione Franchi, Commisso dovrà mettere sul piatto un bel po' di soldi. Ipotesi plausibile anche in funzione di un'eventuale cessione del club. Con un accordo che garantisca alla società viola la gestione dello stadio per almeno 50 anni, la Fiorentina sarebbe di certo più appetibile. Finora Commisso ha sempre smentito le voci di cessione, ma l'eventuale retrocessione e le sue condizioni di salute potrebbero spingerlo a rivedere la sua posizione.
