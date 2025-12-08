Non solo mercato in entrata, in casa Fiorentina si deve pensare sopratutto a cedere. Per questo motivo Roberto Goretti sta cercando di capire quali saranno i giocatori viola che avranno mercato a gennaio. Secondo il Corriere Fiorentino, non sarò facile trovare chi cedere ma servirà tutta la bravura del ds viola:
CorFio: "Serve cedere, ma chi? De Rossi ha chiesto un centrocampista. Poi il nulla"
Se a ogni innesto dovrà seguire un’uscita ad oggi, fuori dal Viola Park non c’è la fila per comprare calciatori, ed escluso Richardson, per il quale oltre qualche rumors legato al Genoa di De Rossi non si è andati, nessuno degli uomini di Vanoli è tra i più ricercati sul mercato. D’altronde le stesse valutazioni dei singoli, a cominciare da quel Comuzzo per il quale in passato la Fiorentina ha rifiutato oltre 30 milioni di euro, sono in picchiata al pari dei risultati in campionato. Insomma oltre a dover gestire le occasioni che il mercato invernale offrirà, Goretti dovrà prima individuare le pedine sacrificabili e poi trovare i giusti correttivi che consentano alla Fiorentina di rincorrere la salvezza.
