Galli su De Gea: “Sconfitto in partenza. La partita non la gioca, la subisce”

Giovanni Galli, storico ex portiere della Fiorentina e della Nazionale, commenta senza giri di parole il momento di David De Gea. Intervistato dal Corriere della Sera, Galli evidenzia un problema mentale prima ancora che tecnico:«De Gea la partita non la gioca, la subisce. Mi sembra sconfitto in partenza e questo non va bene da uno che ha la sua esperienza».
Da portiere a portiere: il commento di Giovanni Galli su De Gea
Secondo Galli, il portiere spagnolo non trasmette sicurezza a un reparto già fragile: «La difesa è la peggiore della Serie A. Pablo Marì è stato un buon giocatore, ma non ha la personalità per guidare il reparto».
