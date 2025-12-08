Galli su De Gea: “Sconfitto in partenza. La partita non la gioca, la subisce”

Giovanni Galli, storico ex portiere della Fiorentina e della Nazionale, commenta senza giri di parole il momento di David De Gea. Intervistato dal Corriere della Sera, Galli evidenzia un problema mentale prima ancora che tecnico:«De Gea la partita non la gioca, la subisce. Mi sembra sconfitto in partenza e questo non va bene da uno che ha la sua esperienza».