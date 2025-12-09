Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Non solo Boga, Nazione: “Tutti i nomi sulla lista di Goretti per gennaio”

La Nazione

Non solo Boga, Nazione: “Tutti i nomi sulla lista di Goretti per gennaio”

Non solo Boga, Nazione: “Tutti i nomi sulla lista di Goretti per gennaio” - immagine 1
Goretti proverà a rivoluzionare la Fiorentina
Redazione VN

La Nazione si sofferma sul mercato in entrata della Fiorentina. Roberto Goretti sta valutando diversi nomi per rinforzare la squadra. E oltre a Boga, ci sarebbero altri giocatori che conoscono molto bene il nostro campionato:

In questo senso l'idea nuova è quella che punta agli esterni offensivi, fondamentali per la virata tattica di Vanoli. Difficile che la Fiorentina intervenga su calciatori a titolo definitivo, ma i primi nomi che circolano sono quelli di Boga, ex Sassuolo oggi a Nizza, dove non se la sta passando benissimo. Gli antichi amori per Maldini e Brescianini potrebbero tornare attuali, cosi come quello per Facundo Buonanotte se il Chelsea lo lasciasse andare in prestito.

Leggi anche
Sì, la Fiorentina vuole un esterno. Gazzetta: “Ecco perché Goretti ha puntato Boga”
Galli: “Mandragora doveva lasciare il rigore a Kean. Con Gud Vanoli ha sbagliato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA