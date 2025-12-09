Giovedì la Conference League, Nazione: “Tutti i cambi di Paolo Vanoli”

La Nazione sulla formazione di giovedì

Redazione VN 9 dicembre 2025 (modifica il 9 dicembre 2025 | 10:22)

La Fiorentina riparte dopo un lunedì di riposo con l’obiettivo di ritrovare energie e concentrazione in vista della sfida decisiva contro la Dinamo Kiev, fondamentale per non interrompere il percorso europeo. Paolo Vanoli spera di ritrovare oggi al Viola Park una squadra mentalmente più pronta alla battaglia, pur consapevole che le rotazioni del giovedì saranno inevitabili dato lo scontro salvezza contro il Verona imminente. L’eventuale passaggio alla difesa a quattro dipenderà dalle condizioni di Gosens e Fazzini: se entrambi dovessero essere recuperati, la rivoluzione tattica potrebbe partire già in Conference League; altrimenti tutto sarebbe rimandato al weekend.

Tra i dubbi più rilevanti c’è quello in porta: dopo la prestazione disastrosa contro il Sassuolo, De Gea potrebbe essere lasciato a riposo, con Martinelli pronto a giocarsi una chance importante. In difesa sono attese novità, a cominciare dal rientro di Pongracic dalla squalifica e dall’inserimento di Viti dal primo minuto. Si candida anche Fortini per una maglia da titolare, segno che Vanoli sta valutando alternative in ogni reparto per ritrovare solidità e compattezza.

A centrocampo dovrebbero esserci minuti per Nicolussi Caviglia e Ndour, mentre in attacco è previsto un turno di riposo per Kean, apparso nervoso e fuori forma. Il riferimento offensivo sarà Piccoli, che dovrebbe essere supportato da uno tra Gudmundsson e Dzeko. Scelte obbligate ma anche segnali di una squadra che, per rialzarsi, ha bisogno di ritrovare lucidità, fiducia e soprattutto interpreti pronti a dare risposte immediate. Lo scrive la Nazione.