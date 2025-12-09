Gazzetta: “Fiorentina, Goretti pensa a partenze eccellenti. E attenzione a Viti”

La Fiorentina pensa al mercato in entrata, ma prima però le partenze e anche da questo punto di vista sarà necessario capire chi potrebbe uscire. Ciò che vale oggi, potrebbe non valere domani perché le gerarchie alla Fiorentina sono in corso di assestamento. Un esempio: un difensore come Mattia Viti che fino a poche settimane fa poteva salutare visto il poco spazio, ora potrebbe diventare centrale.