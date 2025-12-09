La Fiorentina pensa al mercato in entrata, ma prima però le partenze e anche da questo punto di vista sarà necessario capire chi potrebbe uscire. Ciò che vale oggi, potrebbe non valere domani perché le gerarchie alla Fiorentina sono in corso di assestamento. Un esempio: un difensore come Mattia Viti che fino a poche settimane fa poteva salutare visto il poco spazio, ora potrebbe diventare centrale.
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Fiorentina, Goretti pensa a partenze eccellenti. E attenzione a Viti”
La Gazzetta dello Sport sulle possibili cessioni
È solo un esempio ma i prossimi venti giorni saranno determinanti per le varie scosse di assestamento, fra prestazioni e rendimento. Non è escluso poi che ci possano essere delle riflessioni su alcuni big in uscita. Chi non rende o chi pensa di non essere funzionale al sacrificio per salvarsi, potrebbe pure lasciare Firenze.
Del resto nel concetto di "scelte drastiche" annunciato dal d.s. Goretti potrebbero inserirsi anche partenze eccellenti. Tutto è talmente complicato e in divenire a Firenze che niente può essere dato in alcun modo per scontato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
