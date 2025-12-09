Viola News
La Nazione

Nazione: “Goretti deve cedere. Richieste per due centrocampisti, anche in A”

Richardson
Movimenti a centrocampo
Redazione VN

Non solo mercato in entrata, la Fiorentina si concentra anche su possibili cessioni. Secondo la Nazione alcuni centrocampisti sarebbero finiti nel mirino di alcuni club. Anche perché, senza cessioni, difficilmente Goretti potrà intervenire con nuovi acquisti:

In uscita si registrano invece sondaggi esteri per Richardson (Monaco e Paris Fc, la squadra di Ikoné) e anche per Ndour, che piace a diversi club italiani, tra cui Torino e Cremonese.

