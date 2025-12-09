Gazzetta: “La posizione della Fiorentina sull’esonero di Vanoli e il futuro di Kean”

La Gazzetta dello Sport sulla permanenza di Vanoli e non solo

Redazione VN 9 dicembre 2025 (modifica il 9 dicembre 2025 | 09:10)

I prossimi venti giorni saranno decisivi e non soltanto per la classifica. Da qui al 2 di gennaio, giorno di apertura del mercato, sarà tempo di valutazioni per capire come agire, fra entrate e uscite. Un argomento di cui Paolo Vanoli non vuole sentir parlare, ma è chiaro che ci debbano essere dei movimenti perché la Fiorentina deve correre ai ripari in ogni modo possibile, viste le zero vittorie e l'ultimo posto in classifica.

Il direttore sportivo Roberto Goretti sta già guardandosi attorno e in linea di massima i profili da inserire in rosa sono delineati: uno o due difensori, un centrocampista,e almeno un esterno d'attacco che possa permettere di cambiare marcia a gara in corso, nel caso in cui il tecnico volesse modificare l'assetto. Altro fattore chiaro: per un giocatore che entra, deve prima uscirne un altro. E sempre stato più o meno così, ma ora a maggior ragione perché le spese folli della sessione estiva con 92 milioni spesi, impongono accortezza, anche se i paletti finanziari ad ora sono tutti in regola.

Ulteriore certezza: i dirigenti hanno piena fiducia in Vanoli e il mercato sarà totalmente condiviso con lui. Infine, un altro principio-cardine dei viola è che Moise Kean è l'uomo a cui la Fiorentina si aggrappa per salvarsi. C'è lui al centro di tutto con la volontà (e necessità) di riportarlo a essere quello della scorsa stagione, a ogni costo. Quindi intoccabile e da tenere al centro del palcoscenico, e forse alcune scelte di mercato verranno fatte anche in base a questo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.