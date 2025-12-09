Nella consueta Sveglia che troviamo ogni mattina su La Gazzetta dello Sport,Luigi Garlando traveste per un attimo gli abiti di Dante Alighieri per descrivere la crisi della Fiorentina. Ve ne proponiamo alcuni stralci:
Garlando e l'ira di Dante per la sua Fiorentina: "Or siam sotto i pisani"
Il giornalista veste per un attimo i panni del Sommo Poeta
"È questo il modo di onorare il Giglioch’era il mio orgoglio quando stavo al mondoe tanto amai perfino dall’esilio?
Per la vergogna adesso mi nascondose un’anima mi parla di palloneperché noi siam laggiù, ultimi in fondo.
Kean, Gud, ma la sfruttate mai un’occasione?Non fate gol neppure con le mani!S’aveva Bati in quella posizione…
S’avea Antognoni e certi capitaniche ci facean sentir onnipotenti.Or con Ranieri stiam sotto i pisani.
e di calare in B ora ha paura.Ma io ci credo ancora alla salvezza.La Viola può lasciar la selva oscura
Se invece continuate nell’errore,vi carico sul legno di Carontee vi traghetto in mezzo al gran bruciore."
© RIPRODUZIONE RISERVATA