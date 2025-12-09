CorSport: “Fiorentina, i giocatori non si rendono conto. Stanno lì, inerti”

Pippo Russo, giornalista del Corriere dello Sport, ha commentato quanto visto in Sassuolo-Fiorentina, analizzando la situazione della squadra di Paolo Vanoli:
E dunque, che fare? Ieri, dalle colonne di questo giornale, il subcomandante Polverosi ha avanzato delle proposte per provare a raddrizzare la stagione. O quantomeno cercare di portarla a conclusione con qualche oncia di dignità. Leggi la lista delle mosse ipotizzate e delle persone cui fare appello, e pensi che si può provare. Ma poi guardi la realtà, leggi questo continuo e reciproco smentirsi che parecchio ricorda il Paradosso del Mentitore («Gli abitanti di Creta sono tutti bugiardi»), e ti arrendi al cospetto del vasto programma. Perché, riguardando le immagini della desolante baruffa intorno al dischetto del rigore sull’erba del Mapei Stadium, hai la certezza che questi qui ancora non abbiano capito. Da un pezzo avrebbero dovuto interrogarsi a proposito di chi si credano di NON essere. Invece continuano a comportarsi come quelli che erano partiti per una crociera extralusso ma poi si ritrovano naufraghi sull’isola remota. Non hanno di che sopravvivere, non sanno come tornare allo stato di esseri basici, potrebbero non essere nemmeno più in cima alla catena alimentare. Però se ne stanno lì inerti, convinti che prima o poi i soccorsi arriveranno o che sia tutto un reality. E intanto si scocciano perché mancano le forchettine a due denti da apericena, sicché tocca loro infilzare l’oliva con lo stecchino. In forsennata fuga dalla realtà, oltreché dalla Serie A.
